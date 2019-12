(Montréal) La France, la Belgique, le Chili, le Brésil ou encore la Chine ? Ces destinations en font certainement rêver plusieurs, mais pour Affaires mondiales Canada, ces États font partie de la longue liste d’endroits où il est conseillé de « faire preuve d’une grande prudence ».

La Presse canadienne

D’après la liste de conseils et d’avertissements aux voyageurs du gouvernement canadien, on recommande d’« éviter tout voyage » dans pas moins de 21 pays. Évidemment, on y retrouve la Corée du Nord, l’Irak, la Syrie et bon nombre d’États en guerre ou sous le joug de régimes répressifs.

Toutefois, on y retrouve certains endroits qui pourraient paraître attirants pour des voyageurs, comme le Venezuela ou Haïti, mais qui sont secoués par des soulèvements populaires ou de l’instabilité politique. Dans le cas de la « Perle des Antilles », on ajoute la nuance d’« éviter tout voyage non essentiel ».

À un niveau moins alarmant, ce sont près d’une centaine de pays du monde où Affaires mondiales Canada recommande de « faire preuve d’une grande prudence ». On retrouve dans cette liste de nombreuses destinations européennes, sud-américaines ou asiatiques.

Dans le cas de la Chine, on conseille la prudence aux voyageurs canadiens en raison « du risque d’application arbitraire des lois locales ». Une mention qui n’est pas sans rappeler la détention de deux Canadiens, l’ex-diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor, arrêtés en décembre 2018 dans ce qui a tout l’air de mesures de rétorsion en réponse à l’arrestation par le Canada de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, en vertu d’un mandat d’extradition américain.

Ottawa met également en garde contre certaines pratiques observées dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. On affirme que « de plus en plus souvent » « les autorités chinoises détiennent des membres de minorités ethniques sans suivre la procédure normale ».

Encore là, cette mention rappelle la détention d’un autre Canadien en Chine, soit Huseyin Celil. Cet homme est un ancien militant ouïghour ayant obtenu la citoyenneté canadienne en 2005. Il a cependant été arrêté par les autorités chinoises lors d’un voyage et est détenu depuis 13 ans.

De plus, Affaires mondiales appelle les voyageurs à se tenir « à l’écart des manifestations ». Dans le cas plus précis de Hong Kong, on prévient le public d’être prudent face aux manifestations à grande échelle et aux mouvements de foule spontanés.

En Europe, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Russie font l’objet d’un avertissement en raison de « la menace terroriste élevée », soutient-on. Certaines régions de Russie en conflit sont carrément à fuir mentionne également le ministère des Affaires étrangères.

Avertissements dans le sud

Pour celles et ceux qui planifient de s’envoler au sud, loin de l’hiver, certaines destinations nécessitent de prendre diverses précautions.

Si l’on recommande d’éviter Haïti ou le Venezuela, on suggère également d’être prudent si l’on s’aventure au Chili, au Mexique, au Brésil, au Costa Rica, au Belize ou en Jamaïque.

Dans la plupart de ces endroits, on note des taux de criminalité élevés et un niveau de violence élevé.

En ce qui concerne le cas précis du Chili, on souligne l’instabilité politique et les grèves générales survenues dans la capitale, à Santiago.

Au Mexique, on déconseille catégoriquement les déplacements dans plusieurs régions précises hautement dangereuses et l’on met en garde contre la présence de barrages routiers illégaux à certains endroits.

En plus des avertissements liés aux menaces potentielles présentes à travers le monde, on peut également consulter de nombreux conseils sur les précautions à prendre en matière de santé ainsi que sur les démarches et documents exigés par chaque État afin d’être admis sur leur territoire ou d’en sortir.