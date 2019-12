Le bilinguisme en hausse chez les jeunes

(Ottawa) Il y a trois ans, 17,9 % des Canadiens ont déclaré pouvoir soutenir une conversation en français et en anglais, le pourcentage le plus élevé jamais enregistré au Canada, et les données démontrent que les jeunes sont plus susceptibles d’être bilingues ou de le devenir que les Canadiens plus âgés.