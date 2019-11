(Winnipeg) L'adolescente en phase terminale qui a enregistré un message appelant les gens à voter lors de la dernière élection fédérale est décédée.

The Canadian Press

L'oncle de Maddison Yetman, 18 ans, a confirmé la nouvelle sur Twitter. La jeune femme est décédée le 16 novembre.

La vidéo de la jeune femme la montre en train de tenir une pancarte sur laquelle elle mentionne avoir voté par anticipation, malgré le fait qu'elle souffrait d'un cancer.

Sur la dernière affiche, nous pouvions lire le mot-clé #WhatsYourExcuse.

Dans les heures qui ont suivi la publication de la vidéo, le compteur enregistrait plus de 47 000 visionnements.

Un message publié sur les comptes de réseaux sociaux de la jeune femme invite les gens à faire des dons à Conservation de la nature Canada.

Maddison Yetman était malade depuis quelques jours, souffrant de douleurs osseuses et articulaires. Elle s'est rendue à une clinique, alors que ses symptômes se sont aggravés. Peu de temps après, elle a été admise au pavillon des patients atteints du cancer du Health Sciences Centre.

Elle a appris que le cancer, un sarcome, s'était propagé. Il se trouvait dans son sang, de même que dans sa moelle osseuse.

Les médecins ne lui donnaient que quelques semaines à vivre.

Maddison Yetman attendait le moment d'enregistrer son premier vote depuis le début de ses études secondaires. Elle a pu voter de son lit d'hôpital.

« Si je peux prendre le temps de voter, vous pouvez le faire vous aussi », a-t-elle déclaré dans la vidéo.