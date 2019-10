(Québec) Il y a surenchère entre les syndicats au sujet des demandes salariales pour le renouvellement des conventions collectives du demi-million de travailleurs de l’État.

Tommy Chouinard

La Presse

Mardi, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a déposé à son tour ses demandes au Conseil du trésor et réclame une restructuration complète des échelles salariales des professeurs dès 2020. L’augmentation serait de 11,3 % pour le dernier échelon, qui passerait de 82 550 $ à près de 92 000 $.

Selon la proposition de la FAE, les six premiers échelons seraient abolis – un engagement électoral du gouvernement Legault.

De plus, le syndicat demande des augmentations annuelles de 3 % sur une période de trois ans, y compris pour 2020.

Son président Sylvain Mallette a soutenu que l’objectif est de rattraper la moyenne canadienne.

La Fédération des syndicats de l’enseignement, affiliée à la CSQ, présentait ses propres demandes plus tôt ce mois-ci et vise également un rattrapage. Or elle réclame 8 % dès le 1er avril 2020 en plus des majorations demandées par la CSQ à la table centrale : 2 $ l’heure la première année, puis 6 % en deux ans. On atteint un total de près de 19 % en trois ans selon la FSE-CSQ. La FAE dépasse les 20 %, à tout le moins pour le dernier échelon.

Selon Sylvain Mallette, « sur une carrière de 35 ans, parce qu’on n’a pas le salaire moyen canadien, c’est un manque à gagner de 420 000 $ pour un prof ».

« Ça doit cesser. C’est carrément de l’exploitation ! » a-t-il lancé lors d’une mêlée de presse.

Il juge ses demandes réalistes. « Ce qui n’est pas réaliste, c’est continuer à espérer que les profs vont accepter d’être sous-payés », a-t-il répondu. « Le premier ministre dit que l’éducation, c’est sa priorité. Si c’est sa priorité, alors c’est aussi prendre soin des femmes et des hommes qui font le travail au quotidien. […] On réclame notre dû, la moyenne canadienne. »

Il n’était pas en mesure de chiffrer la valeur totale des demandes. « Le rôle du Conseil du trésor, c’est de calculer, a-t-il dit. Notre rôle, c’est de porter ces revendications » des membres.

Il a fait valoir que le gouvernement « engrange des surplus » et qu’« il le fait en partie sur (le) dos » des enseignants. L’état favorable des finances publiques « prive le gouvernement d’un argument qui l’amènerait à justifier le refus de nos demandes », a-t-il ajouté.

Le premier ministre François Legault a déjà indiqué que les augmentations seraient limitées à l’inflation, sauf pour les préposés aux bénéficiaires et les enseignants en début de carrière (avec l’abolition des six premiers échelons).

Les conventions collectives prennent fin le 31 mars 2020.