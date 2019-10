Plusieurs personnes ont déjà entamé le long week-end de l’Action de grâce et comme c’est devenu la coutume, la Sûreté du Québec (SQ) en profite aussi pour exercer une surveillance accrue sur les routes de la province.

La Presse canadienne

La SQ lance d’ailleurs un appel à la prudence, d’autant plus qu’on observe une hausse de l’achalandage sur le réseau routier.

« C’est sûr qu’on rappelle aux gens d’être prudents, mais aussi d’être patients parce qu’ils seront nombreux sur les routes, surtout avec le beau temps en plus », note l’agente Marie-Pier Lorrain.

La porte-parole de la SQ souligne que les patrouilleurs porteront donc une attention particulière sur la vitesse, la distraction au volant et la conduite avec capacités affaiblies que ce soit par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Mme Lorrain explique qu’il s’agit des trois principales causes de collisions entraînant la mort ou des blessures graves.

À la même période l’an dernier, une personne a perdu la vie et neuf autres ont subi des blessures graves lors de collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, durant la longue fin de semaine de l’Action de grâces.

« C’est sûr que nous, on essaie toujours à ce que le bilan s’améliore d’une année à l’autre, affirme Mme Lorrain. Chaque année, on le répète, c’est le conducteur qui est derrière le volant qui doit agir prudemment », conclut la porte-parole de la SQ.