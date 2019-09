Au 1er juillet 2019, la population canadienne était estimée à 37 589 262 personnes. Le Canada affiche ainsi sa croissance annuelle la plus élevée de son histoire et le Québec (1,2%), son plus fort taux d’accroissement démographique en 30 ans.

Louise Leduc

La Presse

Selon le rapport démographique de Statistique Canada rendu public ce matin, la population québécoise est de 8 464 965 personnes. Le Québec représente 22,6% de la population canadienne.

L’Ontario (1,7%) ou l’Alberta (1,6%) et la Colombie-Britannique (1,4%) ont crû davantage que le Québec, tout comme le Canada dans son ensemble où la croissance démographique est de 1,4%.

Au Canada, la migration internationale est le facteur principal de la croissance de la population au cours de la dernière année.

Ainsi, l’immigration, aussi bien permanente que temporaire, compte pour 82% de la croissance de la population de la dernière année, alors que la différence entre les naissances et les décès ne compte que pour 18%.

Statistique Canada fait observer que la croissance de la population du Canada est la plus forte parmi celles des pays du G7.

Pour la première fois, les baby-boomers représentent la majorité (51%) des personnes âgées canadiennes.

L’âge médian des Canadiens est maintenant de 40,8 ans.