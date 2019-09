La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, dirigera une délégation et sera la représentante officielle du Canada au service solennel de l’ancien président français Jacques Chirac.

(Montréal) La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, se rendra en France pour assister aux funérailles de l’ancien président français Jacques Chirac qui se dérouleront lundi à Paris.

La Presse canadienne

Mme Payette dirigera une délégation et sera la représentante officielle du Canada au service solennel de M. Chirac. Elle sera accompagnée de l’ancien premier ministre canadien Jean Chrétien et de l’ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon.

Jacques Chirac est décédé jeudi dernier à l’âge de 86 ans. Il a été le président de la République française de 1995 à 2007.

Malgré la pluie, des milliers de Français ont fait la file dans l’esplanade de l’hôtel des Invalides, dimanche après-midi, afin de pouvoir se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac, enveloppé du drapeau de la France, situé devant une immense photo du défunt qui salue la foule, tout sourire.

Dans son allocution en hommage à M. Chirac le jour de l’annonce de son décès, le président français Emmanuel Macron avait indiqué que le lundi 30 septembre serait jour de deuil national et qu’une cérémonie en l’honneur de Jacques Chirac se tiendrait à midi.

Une trentaine de leaders actuels et du passé ont confirmé leur présence à la cérémonie, dont le président russe Vladimir Poutine.