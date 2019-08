(Saskatoon) La Ville de Saskatoon affirme avoir perdu un million de dollars à la suite d’une arnaque en ligne.

La Presse canadienne

Le directeur général de la Ville, Jeff Jorgenson, a expliqué qu’un fraudeur avait réussi électroniquement à se faire passer pour le directeur financier d’une entreprise de construction ayant passé un contrat avec la municipalité.

Ce soi-disant responsable avait demandé l’envoi d’un paiement sur un autre compte bancaire et la Ville s’y était conformée.

La municipalité a contacté la police lundi après avoir découvert le stratagème. Elle a aussi embauché des experts pour tenter de récupérer l’argent.

M. Jorgenson a fait savoir que la municipalité révisait ses contrôles financiers afin de se prémunir contre de futures arnaques.

« Les arnaques ont toujours existé. Elles changent constamment, a-t-il souligné au cours d’une conférence de presse, jeudi. Les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués. Nos contrôles et nos systèmes doivent également l’être de plus en plus. »

Il y a deux ans, l’Université MacEwan d’Edmonton avait été victime d’une fraude de 11,8 millions lorsque trois membres du personnel avaient été leurrés pour modifier les informations bancaires électroniques d’une entreprise de construction.

L’université a déclaré qu’elle avait pu récupérer 10,9 millions grâce à l’intervention rapide de l’établissement, des avocats, des banques et de la police.