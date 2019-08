L'ambassadeur du Canada aux États-Unis quitte ses fonctions

« C'est avec beaucoup d'affection et de gratitude, et bien entendu avec grand regret, que j'ai accepté la décision de l'ambassadeur David MacNaughton de quitter Washington D. C. à la fin de l'été afin de retourner chez lui à Toronto et de relever de nouveaux défis dans le secteur privé », a indiqué M. Trudeau dans une déclaration transmise aux médias.

Le premier ministre a notamment salué l'apport du diplomate dans la renégociation du nouvel accord de libre-échange nord-américain.

« David est depuis longtemps un ami et un conseiller de confiance. Mais il est bien plus que cela : David est un grand Canadien. Son honnêteté, son jugement et sa sagesse ont été indispensables aux négociateurs canadiens dans le cadre de la renégociation réussie de l'ALENA en 2017 et 2018 », a précisé M. Trudeau.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a également réagi au départ de M. MacNaughton.

« À une époque où notre pays était confronté à une incertitude économique sans précédent, David nous a guidés à travers ces défis d'une main sûre. Notre pays n'aurait pas réussi à négocier le nouvel accord de libre-échange nord-américain, ou à assurer l'élimination des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium canadiens sans la direction, la sagesse, et le travail acharné de David », a-t-elle écrit.

C'est l'ambassadrice adjointe du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, qui assumera la fonction de M. MacNaughton pendant l'intérim. Elle est en poste à Washington depuis 2017. Mme Hillman a auparavant été sous-ministre adjointe du Secteur des accords commerciaux et des négociations à Affaires mondiales Canada.

« Le Canada continuera d'être entre de bonnes mains à Washington », a ajouté M. Trudeau. David MacNaughton doit quitter fonctions à la fin du mois d'août.

Il avait présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur du Canada auprès des États-Unis lors de la présidence de Barack Obama, en mars 2016.