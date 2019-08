Un demandeur d'asile guinéen ne sera pas expulsé du Canada

Me Stewart Istvanffy a confirmé vendredi que le Comité des droits de l'homme des Nations unies avait demandé au Canada de suspendre sa déportation pendant qu'il étudie le dossier de l'individu appelé seulement Karim pour des raisons de sécurité.

Le Canada a accepté cette demande, a affirmé Me Istvanffy.

Ce processus peut durer environ un an ou un an et demi, selon l'avocat.

Karim devait être expulsé vers la Guinée ce samedi, la Cour fédérale ayant refusé de lui accorder un sursis.

L'homme a fui la Guinée pour demander le statut de réfugié au Canada après que sa famille et le parti politique d'opposition au sein duquel il militait eurent découvert sa bisexualité. Marié et père de famille, il vivait en quelque sorte une double vie en cachette.

En conférence de presse, dimanche dernier, Karim avait imploré le gouvernement canadien à l'aider. « Je ne suis pas un criminel. Tout ce que je demande, c'est une protection », a supplié le jeune homme.