Fugitifs accusés de meurtre: intensification de la recherche aérienne

Après avoir mis à disposition samedi un avion C130 Hercules, le ministère de la Défense a annoncé dimanche dans un communiqué avoir affecté un second appareil, un CP-140 Aurora, aux recherches dans la région de Gillam, près de la baie d'Hudson dans la province du Manitoba.

L'Aurora est un appareil de patrouille a long rayon d'action disposant de matériel de surveillance sophistiqué dont des caméras infrarouges.

La Gendarmerie Royale du Canada, responsable de la traque, a poursuivi pendant tout le week-end ses efforts pour retrouver Kim McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, visitant plus de 250 résidences, mais sans trouver pour le moment de trace des fugitifs qui avaient été signalés dans la région au début de la semaine dernière.

Dans un communiqué dimanche soir, la GRC a indiqué avoir reçu plus de 200 renseignements de la population au cours des cinq derniers jours. « Aucun n'a permis d'établir que les suspects ont quitté la région de Gillam », déclare la police, tout en continuant à juger possible qu'ils aient modifié leur apparence et que quelqu'un ait pu les aider à quitter le secteur sans les reconnaître.

La GRC précise que ses agents « fouillent les chalets, les cabanes, les voies d'eau et les terrains longeant la voie ferrée pour repérer tout signe de la présence des suspects ». Ces recherches s'effectuent à pied ou par surveillance aérienne.

La région de Gillam est très inhospitalière, avec des zones marécageuses infestées de moustiques et fréquentée par des ours et des loups. La GRC du Manitoba a publié sur son compte Twitter une photo d'un ours polaire repéré samedi pendant les recherches à environ 200 km au nord de Gillam.

Les deux fugitifs ont abouti dans ce village situé à plus de 1000 km au nord de Winnipeg, la capitale du Manitoba, au terme d'une cavale en voiture de plus de 3000 km à partir de la Colombie-Britannique.

Considérés dans un premier temps comme « disparus » après la découverte de leur véhicule incendié, les deux jeunes gens sont devenus des suspects un peu plus tard lorsqu'il s'est avéré qu'ils avaient pris la fuite.

Ils sont formellement accusés du meurtre sans préméditation d'un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck, et soupçonnés d'avoir tué un jeune Australien de 23 ans, Lucas Fowler, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans, dont les corps avaient été trouvés le 15 juillet le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le père d'un des suspects révèle son propre passé

Le père d'un des deux suspects recherchés dans le nord du Manitoba a écrit un livre qui apporte un nouvel éclairage sur sa propre santé mentale tout en tentant d'expliquer ses propres condamnations pour harcèlement.

Alan Schmegelsky, le père de Bryer Schmegelsky, a remis cette semaine un livre intitulé Red Flagged aux journalistes. Selon lui, il s'agit d'une version fictive du passé familial.

Le livre de 132 pages que compte auto-éditer Alan Schmegelsky sans autant le proposer pour la vente prétend révéler de nouveaux détails sur la vie troublée de la famille et des nombreux démêlés judiciaires du père avec la police et les tribunaux.

Son intention est de souligner comme un « système cassé » avait forgé le caractère de son fils.

« Mon fils et moi avons été traités comme des ballons de football. Il est temps de dire la vérité », a-t-il dit.

Dans ce livre, l'auteur reconnaît avoir été arrêté et condamné plusieurs fois pour désobéissance à une ordonnance du tribunal, pour harcèlement criminel et pour non-respect des conditions de probation de 2008 à 2018.

On ne sait pas si c'est la mère de Bryer qui était la victime du harcèlement. M. Schmegelsky s'est déjà défendu en déclarant que celle-ci avait porté plainte parce qu'elle craignait d'être assassinée. Elle a aussi dit que l'homme était atteint de schizophrénie et qu'il ne prenait pas ses médicaments. Il a nié ces allégations.

L'auteur ajoute dans le livre qu'un psychologue lui avait dit qu'il souffrait de délire, un diagnostic qu'il ne partageait pas. Son avocat, qui l'a déjà décrit comme « autiste », lui a conseillé de s'inscrire dans un centre de crise, mais il n'y est pas resté bien longtemps, car il n'en avait pas les moyens financiers.

Son fils n'a jamais assisté à aucun de ses passages devant un tribunal, assure-t-il.

La mère du suspect n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Quant à la GRC et à la police de Victoria, elles disent ne pas être en mesure de dévoiler immédiatement le contexte dans lequel se sont déroulés ces procès.