Manitoba: l'armée en renfort pour retrouver deux suspects en cavale

Agrandir

Kam McLeod et Bryer Schmegelsky sont accusés du meurtre de Leonard Dyck, un professeur de botanique à l'Université de la Colombie-Britannique, et ils sont soupçonnés d'avoir assassiné l'Australien Lucas Fowler et sa petite amie américaine Chynna Deese, en Colombie-Britannique.

PHOTOS FOURNIE PAR LA GRC VIA AFP