Les premiers ministres rencontrent des chefs des Premières Nations

STEPHANIE TAYLOR La Presse Canadienne Big River First Nation

Les premiers ministres sont arrivés en hélicoptère à la Première Nation Big River, au nord de Saskatoon, et ont été accueillis par les poignées de main des dirigeants autochtones, dont Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a souligné que c'était la première fois que le Conseil de la fédération visitait une Première Nation dans le cadre de la rencontre annuelle.

L'Assemblée des Premières Nations participe également à l'événement, après avoir mis fin à un boycottage qui avait commencé en 2017.

Le chef national Perry Bellegarde, qui a dirigé une procession avec les premiers ministres, a déclaré que les discussions porteraient sur plusieurs sujets, dont le bien-être des enfants autochtones.

Selon lui, cet enjeu s'impose avec l'adoption du projet de loi C-92, qui a clarifié la compétence des peuples autochtones en matière de services à la famille et à l'enfant dans leurs communautés.

« Comment travaillerons-nous ensemble maintenant avec les premiers ministres [...] et tous les dirigeants pour nous occuper de ces 40 000 enfants placés ? », a-t-il indiqué.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a dit aux journalistes avant la rencontre qu'il était satisfait que M. Bellegarde revienne à la table.

« Je pense que c'est important, parce que nous voulons l'écouter, lui, et les Premières Nations - autant de groupes que possible. Nous savons qu'il s'agit d'une sorte de négociation à trois voies entre le gouvernement fédéral, la province et les Premières Nations, alors ce n'est jamais facile », a-t-il expliqué.

« Nous savons que nous devons apporter des améliorations en ce qui concerne les services [...] les services éducatifs, les services de santé. Alors je suis très heureux qu'il soit ici. »

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, n'assistait pas à la réunion de mardi et Blaine Higgs, du Nouveau-Brunswick, est le seul premier ministre des provinces de l'Atlantique qui était présent.

Cependant, les premiers ministres qui n'étaient pas là mardi ont envoyé des représentants.

M. Legault a déclaré que le Québec n'aurait certainement pas manqué la réunion.

« Nous avons beaucoup de représentants des Premières Nations également au Québec, alors nous savons que c'est un défi. »