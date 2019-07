 Affaire Desjardins : une pétition demande à Ottawa de remplacer les NAS des victimes 

Le site web d'une pétition établie la semaine dernière qui demande au gouvernement du Canada de remplacer le numéro d'assurance sociale (NAS) des victimes de vols de données affiche lundi qu'elle a recueilli plus de 74 200 noms sur un objectif de 75 000.

La pétition a été lancée par un citoyen, Pierre Langlois, qui explique que le vol récent d'informations confidentielles de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins fait courir un risque élevé de vol d'identité pour ces victimes, possiblement pour toute leur vie.

M. Langlois estime que ces victimes innocentes ne doivent pas être abandonnées par leur gouvernement.

L'instigateur de la pétition croit qu'une solution rapide peut inclure le remplacement du numéro d'assurance sociale, dans l'attente d'une solution plus permanente et protégeant mieux tous les Canadiens.

La faille de sécurité au Mouvement Desjardins concerne 41 % de sa clientèle ; ce sont 2,7 millions de particuliers et 173 000 entreprises qui sont affectés.

En plus des numéros d'assurance sociale, des noms, dates de naissance, adresses, numéros de téléphone, courriels ainsi que des renseignements en matière d'habitudes transactionnelles et de produits détenus ont été transmis illégalement à des tiers. Toutefois, les mots de passe, les numéros d'identification personnels des membres et leurs questions de sécurité n'ont pas été compromis, selon ce qu'a assuré le Mouvement Desjardins.