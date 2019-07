« On ne m'a jamais dit pourquoi j'ai été renvoyé »

Les réseaux sociaux se sont enflammés. Le dessin a été partagé, retweeté, aimé et commenté plus de 30 000 fois, aux quatre coins du monde.

« En fait, ils n'ont jamais publié une caricature qui ne faisait pas leur affaire », dit-il au sujet de Brunswick News, propriété de la puissante famille Irving, qui possède entre autres les journaux Telegraph-Journal de Saint John et Daily Gleaner de Fredericton.

Dans un communiqué publié sur Twitter dimanche dernier, Brunswick News affirme que la décision de mettre un terme au contrat de M. de Adder n'a rien à voir avec son dessin de Trump, mais que l'entreprise négociait depuis « plusieurs semaines » le retour d'un autre caricaturiste, Greg Perry, « un favori des lecteurs ».

Depuis l'annonce de son renvoi, l'artiste établi à Halifax a enchaîné les entrevues. On parle de lui dans Le Monde, dans le Washington Post et à Al-Jazeera. Il a même fait une entrevue à CNN.

« J'en sors grandi, a dit M. de Adder. J'ai retiré mes chaînes, je peux faire ce que je veux maintenant. » L'ancien pigiste pour le groupe néo-brunswickois est aujourd'hui plus populaire qu'il ne l'a jamais été.

Trop risquée pour les journaux, la caricature ?

Cet événement n'est pas sans rappeler l'annonce récente du New York Times voulant qu'il retire les caricatures de son édition internationale. La publication d'un dessin de Trump tenant en laisse le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou avait été qualifiée d'antisémite par une partie du public.

Terry Mosher, caricaturiste à The Gazette sous le nom de plume Aislin, voit dans l'affaire de Michael de Adder une attaque frontale contre la liberté d'expression, et ne s'est pas gêné pour critiquer la famille Irving. « J'ai parlé à Michael et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai donc décidé d'appeler à un boycott d'Irving. » M. Mosher a publié une image sur son compte Twitter lundi, reprenant le logo d'Irving, marqué de l'inscription « boycott ».