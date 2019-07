Le Canada fête ses 152 ans

Le Canada fête son 152 e anniversaire, lundi, et des dizaines de rassemblements sont prévus partout au Québec pour célébrer l'événement.

À Québec, un programme semblable est prévu sur les plaines d'Abraham et sur la terrasse Dufferin.

À Montréal, c'est dans le Vieux-Port que les familles sont invitées pour un après-midi d'animation, suivi par un spectacle et des feux d'artifice. Les Lavallois sont invités au Centre de la nature, alors que les Longueillois sont plutôt attendus au parc Empire.

« En 2019, on a beaucoup de choses à célébrer, a dit le premier ministre Justin Trudeau dans son allocution de la fête du Canada, diffusé sur les réseaux sociaux. Au cours des quatre dernières années, les Canadiens ont créé plus d'un million d'emplois. Le taux de chômage est à son plus bas depuis les années 70. »