La facture des nouveaux navires de combat gonfle de près de 10 milliards

En 2017, le gouvernement canadien avait plutôt évalué le coût du projet à environ 60 milliards.

La même année, le Bureau du DPB avait pour sa part estimé ces coûts à 61,8 milliards.

Le rapport publié vendredi revoit cette estimation à la hausse pour refléter le modèle de la prochaine génération de navires, qui n'était pas connu à l'époque. La mise à jour tient compte des caractéristiques propres au modèle choisi par le gouvernement, de même que des nouveaux renseignements sur l'échéancier du projet.

On s'attend dorénavant à ce que le gouvernement canadien y injecte 69,8 milliards sur 26 ans - et des milliards de plus si le projet accuse des retards.

La révision à la hausse des coûts est déjà en grande partie attribuable au report du début des travaux, explique le DPB, en raison de l'inflation.

Le chiffre de 69,8 milliards comprend 5,3 milliards en coûts de préproduction ; 53,2 milliards pour la construction des navires ; et 11,4 milliards en coûts afférents.