Un soldat canadien meurt dans un accident de parachute en Bulgarie

Le bombardier Patrick Labrie, membre du 2e Régiment, « Royal Canadian Horse Artillery », de la Base de Petawawa, en Ontario, a succombé à des blessures subies pendant un entraînement en parachutisme dans le cadre d'un exercice multinational, indique le ministère de la Défense. L'accident est survenu dans la nuit de mardi à Cheshnegirovo, en Bulgarie, selon le communiqué.

L'exercice « Swift Response 19 » est un exercice d'entraînement multinational qui a lieu du 8 au 27 juin à différents endroits en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie, indique le ministère. Dirigé par les États-Unis, cet exercice « permet à l'armée américaine et d'autres partenaires de l'OTAN d'assurer une interopérabilité aéroportée accrue ».

C'est le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la défense du Canada, qui a annoncé la nouvelle avant la réunion du cabinet fédéral à Ottawa, mardi matin. Il a précisé que la police militaire mène une enquête sur l'accident.

« Je suis profondément attristé par la perte du bombardier Patrick Labrie, a écrit le lieutenant-général Jean-Marc Lanthier, commandant de l'Armée de terre. Non seulement sa mort est-elle une douloureuse perte pour sa famille et ses amis, mais sa disparition est ressentie dans toute l'Armée canadienne et la communauté militaire. »

Sur son compte Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a écrit : « Aujourd'hui, les Canadiens sont de tout coeur avec la famille et les proches du soldat canadien tué dans un exercice en Bulgarie, hier. Nous n'oublierons jamais les services que le courageux bombardier Patrick Labrie a rendus à notre pays. »

Le chef conservateur, Andrew Scheer, a aussi présenté ses condoléances aux amis et à la famille du soldat. « Triste d'apprendre le décès d'un membre des Forces canadiennes pendant l'exercice Swift Response en Bulgarie », a-t-il écrit sur Twitter. « Au nom des conservateurs du Canada, Jill et moi exprimons nos condoléances à la famille et aux proches. À tous les membres des Forces armées canadiennes, merci pour votre service au Canada. »