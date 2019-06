 Sondage pancanadien: les Canadiens plus attachés à leur province ou à Ottawa? 

Pas question d'une politique nationale en matière d'immigration, d'assurance médicaments et d'énergie, disent les Québécois francophones. La presque majorité d'entre eux pense de même pour le cannabis. Mais oui, allons-y d'une politique nationale pour la lutte contre les changements climatiques. Analyse des constats d'une étude commune de six instituts de recherche* intitulée La Confédération de demain.

Les Québécois autonomistes

Au total, 48 % des Québécois et 49 % des Albertains aimeraient que leur province rapatrie plus de pouvoirs du gouvernement fédéral. Les habitants de la Saskatchewan (44 %) sont aussi très nombreux à penser de même.

Dans l'ensemble du pays, un peu plus d'un Canadien sur trois aimerait être davantage maître dans sa province.

« C'est deux fois plus que la proportion (17 %) de Canadiens qui estiment à l'inverse qu'Ottawa devrait récupérer des pouvoirs provinciaux », font remarquer les auteurs.

Fait à noter, tout indique que les référendums ont amené les Québécois à se faire une tête sur les questions constitutionnelles. Ainsi, seulement 11 % des répondants québécois ont indiqué qu'ils ne savaient pas quoi dire à cette question de répartition de pouvoirs, alors que dans plusieurs autres provinces, un répondant sur cinq était médusé sur ce sujet.

En quel gouvernement a-t-on le plus confiance ?

Aux fins de cette étude, les Canadiens ont aussi été appelés à dire s'ils font plus confiance à Ottawa ou à leur gouvernement provincial dans des dossiers-clés. La proportion de Canadiens (en dehors du Québec) faisant surtout confiance à Ottawa est plus élevée pour ce qui concerne les questions d'immigration et la moins élevée pour ce qui concerne la création d'emplois et la croissance économique. Les Canadiens en dehors du Québec sont plus enclins à se fier à leur gouvernement provincial en santé, mais ils lui font très peu confiance pour la question des changements climatiques.

Les répondants québécois font nettement plus confiance à leur gouvernement provincial que ceux des autres provinces, et ce, dans tous les domaines. Cette préférence pour Québec plutôt qu'Ottawa est particulièrement prononcée en santé (47 % font plus confiance à ce chapitre au gouvernement provincial par rapport à 12 % qui préfèrent le gouvernement fédéral et 22 %, les deux également). Le gouvernement provincial a aussi particulièrement la faveur des répondants québécois en ce qui a trait à la gestion des ressources énergétiques (36 % optent pour Québec, 17 % pour Ottawa). Pour la création d'emplois et la croissance de l'économie, de même que pour la lutte contre les changements climatiques, la réponse la plus populaire des Québécois a été de dire qu'ils faisaient autant confiance à leur gouvernement fédéral qu'à leur gouvernement provincial.

Dans quels domaines privilégier une politique nationale ?

Pour cette question pas si loin de la précédente, les auteurs ont plutôt sondé les répondants au sujet de l'assurance médicaments, de l'immigration, de la politique énergétique et du cannabis. Dans quels domaines nous faudrait-il une même politique d'un océan à l'autre ? Les Québécois francophones, sans surprise, sont les plus réticents devant des politiques pancanadiennes. Ainsi, ils sont 56 % à vouloir garder la mainmise sur l'assurance médicaments. Leur tiennent aussi à coeur l'immigration (54 %) et la politique énergétique (52 %). Pas moins de 47 % des francophones estiment aussi que c'est au gouvernement provincial de légiférer sur le cannabis.

Là où les Québécois veulent plus de pouvoir d'Ottawa

La grande surprise, selon Andrew Parkin, coauteur de l'étude : de tous les Canadiens, « ce sont les Québécois qui sont le plus en faveur d'une politique nationale en matière de changements climatiques » ! De fait, 56 % des Québécois (et aussi des Québécois francophones) souhaiteraient avoir une politique nationale en matière de lutte contre les changements climatiques. « Le fait que les Québécois et les habitants de la Colombie-Britannique ont plus tendance à être de cet avis est particulièrement frappant dans la mesure où ces deux provinces sont exemptées de la nouvelle taxe fédérale sur le carbone parce qu'elles ont toutes deux déjà leur propre politique », peut-on lire.

Le cas de la péréquation

Le Québec, tout comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, a reçu de la péréquation chaque année de 2010 à ce jour.

« Sans surprise, l'appui à la péréquation est plus élevé dans les cinq provinces qui reçoivent généralement de la péréquation », écrivent les auteurs.

Mais même dans les provinces qui ne reçoivent pas de péréquation, l'appui à cette répartition de la richesse demeure élevé en général. Seulement 27 % des Canadiens (mais 40 % des Albertains) s'y opposent.

« Depuis 2001, l'appui à la péréquation est resté plutôt stable au Québec, a diminué un peu dans les provinces maritimes et a beaucoup diminué dans l'Ouest [...] avec un déclin plus prononcé en Saskatchewan (22 points) et en Alberta (23 points) », peut-on lire.

Malgré la frustration de plusieurs Canadiens exprimée dans la première partie de cette étude parue il y a quelques mois, fait remarquer Andrew Parkin, coauteur, on peut constater que « les Canadiens ne se tournent pas le dos ». « Je note davantage une volonté de collaboration que de confrontation. »

Qui se sent riche ?

Les deux tiers des Canadiens estiment qu'ils vivent dans une province riche, mais ils sont nettement moins nombreux à le penser qu'en 1977, alors qu'ils étaient 9 sur 10 de cet avis. De tous, ce sont les habitants du Nouveau-Brunswick qui sont les plus nombreux à dire que leur province est carrément pauvre. C'est en Colombie-Britannique que les gens se sentent le plus riches, suivie de l'Alberta. Suivent les Ontariens, les résidants de la Saskatchewan, puis les Québécois.

* Les instituts de recherche sont l'Environics Institute, le Centre Mowat, la fondation Canada West, le Centre d'analyse politique - Constitution et fédéralisme, l'Institut de recherche en politiques publiques et l'Institut Brian Mulroney de l'Université Saint-François-Xavier.

Méthodologie

Aux fins de cette recherche, un sondage d'opinion publique pancanadien a été réalisé entre le 14 décembre 2018 et le 16 janvier 2019. Il a été mené en ligne (pour les provinces) et par téléphone (pour les territoires) auprès d'un échantillon de 5732 Canadiens. L'échantillon de l'enquête a été stratifié afin d'obtenir une représentation significative dans les 13 provinces et territoires, ainsi qu'avec les peuples autochtones du pays (Premières Nations, Métis et Inuits).