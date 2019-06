Femmes autochtones: dépôt d'un rapport accablant pour Ottawa

(Gatineau) Les commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées remettront aujourd'hui leur rapport - qui conclut que la violence qu'elles subissent est un « génocide planifié » - au premier ministre Justin Trudeau lors d'une cérémonie officielle au Musée canadien de l'histoire de Gatineau.

Des dizaines de familles endeuillées et survivantes des quatre coins du Canada ont convergé vers Gatineau pour prendre part à la cérémonie de clôture officielle de l'exercice, amorcé à l'automne 2016. Sur le coup de 9 h, des aînés ont entamé sur la scène principale des danses traditionnelles et des chants au rythme du tambour.

Le volumineux rapport de quelque 1100 pages est très critique et sévère à l'endroit du gouvernement fédéral qui a failli à sa tâche de protéger les femmes et les filles autochtones du pays. Un rapport complémentaire vise exclusivement le Québec, notamment en raison de l'existence de plusieurs ententes tripartites entre l'État québécois, Ottawa et les nations autochtones.

Le système colonial, la Loi sur les Indiens, la rafle des années 60 et les pensionnats indiens figurent parmi les fondements de ce « génocide canadien », qui vise « tous les autochtones », mais surtout les femmes et les filles autochtones.

« Nous sommes en présence d'un génocide. » C'est la conclusion, sans appel, du rapport que l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le terme, qui revient abondamment dans le document n'a pas été employé à la légère. Mais toute la violence qu'ont racontée les centaines de familles de survivantes « équivaut à un génocide fondé sur la race », tranche-t-on.

Le rapport, intitulé « Réclamer notre pouvoir et notre place », porte sur « un génocide planifié, fondé sur la race, l'identité et le genre », écrit la commissaire en chef, Marion Buller, dans la préface.

Le Québec est loin d'être épargné dans le rapport coup-de-poing. Les femmes autochtones québécoises vivent « le plus souvent dans l'indifférence, et parfois même le mépris », alors que les anciennes « politiques coloniales » ont « infiltré les institutions québécoises », écrit-on dans le rapport dédié à la province.

Les commissaires réclament que Québec crée une entité civile indépendante, à l'image du Protecteur du citoyen, destinée à la population autochtone, et que le gouvernement Legault lance sans délai une enquête publique sur les enfants autochtones disparus. Vingt recommandations sont adressées directement au gouvernement du Québec.

Il s'agit de la seule province à détenir un rapport complémentaire. Par ailleurs, le Québec est avec l'Ontario l'une des seules provinces du Canada qui dispose de son propre corps policier, soit la Sûreté du Québec. La particularité de la langue a aussi pesé dans la balance.

Le rapport national comporte évidemment une kyrielle de recommandations - plus de 200 au total - que l'on qualifie plutôt d'« appels à la justice ». Et on mentionne qu'il s'agit en fait d'« impératifs juridiques » qui sont tout sauf optionnels.

Car ces appels « découlent des lois nationales et internationales », et le Canada « a l'obligation légale de [les] mettre pleinement en application » et veiller à ce que les femmes, filles et personnes 2ELGBTQQIA autochtones « vivent dans la dignité », écrit-on. Plus de 2380 personnes ont participé d'une manière ou d'une autre à l'ENFFADA entre novembre 2017 à décembre 2018. Parmi elles figurent des centaines de familles de victimes, qui ont témoigné lors d'audiences publiques ou à huis clos. Le chemin a été semé d'embûches pour l'Enquête nationale : on a dû composer avec les démissions de membres de premier plan, dont celle d'une commissaire, Marilyn Poitras, et avec de vives critiques en provenance de certains groupes autochtones.

-Avec Mélanie Marquis

RECOMMANDATIONS EN RAFALE

•Concevoir, en partenariat avec les peuples autochtones, puis déposer un plan d'action national visant à mettre en oeuvre les conclusions de l'enquête.

•Créer un poste d'ombudsman national des droits des Autochtones et des droits de la personne. L'ombudsman aurait l'autorité de mettre sur pied un tribunal national.

•Instaurer au Québec une entité civile indépendante du même genre que le protecteur du citoyen pour les communautés autochtones.

•Mettre sur pied des organismes autochtones civils de surveillance de la police partout au Canada.

•Créer une cellule de crise au ministère québécois de la Sécurité publique pour les cas de disparition de femmes et filles autochtones.

•Mettre sur pied une unité d'enquête spéciale sur les omissions d'enquêter, les inconduites de la police et les pratiques discriminatoires.

•Intégrer au curriculum scolaire un volet d'enseignement sur les réalités autochtones historiques et contemporaines.