Alberta: la ville de Trout Lake menacée à son tour par les flammes

Les responsables provinciaux de la prévention des incendies ont émis une alerte d'urgence pour Trout Lake en raison d'un incendie qui brûle à 14 kilomètres au sud-est de la communauté et qui couvre plus de 300 hectares.

Les résidents de Trout Lake - à environ 500 kilomètres au nord d'Edmonton - ont été informés qu'ils pourraient avoir besoin de partir à la dernière minute.

Plus au nord, les pompiers surveillent de près les conditions météorologiques alors qu'ils combattent le gigantesque incendie de Chuckegg Creek, à quelques kilomètres au sud-ouest de High Level.

Un front froid devrait arriver lundi, apportant de l'air sec et des vents variables qui, selon les responsables, attiseront les brasiers.

Environ 5000 évacués de High Level et du secteur commenceront à recevoir des fonds d'urgence provinciaux aujourd'hui pour l'essence, l'alimentation et d'autres dépenses, mais on leur a dit qu'ils ne devraient pas espérer rentrer chez eux avant la fin de la semaine.