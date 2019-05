Le Canada rapatriera ses déchets des Philippines cet été

Les déchets canadiens qui se trouvent aux Philippines depuis plus de cinq ans seront rapatriés au Canada « d'ici la fin du mois de juin », a annoncé Ottawa ce matin.

Le gouvernement fédéral a accordé un contrat à Bolloré Logistics Canada pour rapporter « dès que possible » ces déchets, a indiqué dans un communiqué le cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna.

« L'entreprise entamera les préparatifs en vue de l'expédition dans les prochains jours » et l'élimination « sûre et écologique des déchets aura lieu au Canada avant la fin de l'été 2019 », affirme le communiqué.

Les contribuables canadiens assumeront les coûts de la préparation, du transfert, de l'expédition et de l'élimination des déchets qui avait été envoyés aux Philippines entre 2013 et 2014 par l'entreprise canadienne Chronic Inc.

La centaine de conteneurs expédiés à deux importateurs des Philippines devaient être remplis de matières plastiques à recycler, mais en réalité, ils contenaient aussi des ordures ménagères, dont des couches pour adultes souillées.

Impatience du président Duterte

L'annonce d'Ottawa intervient quelques heures après que le président philippin ait annoncé son intention de renvoyer les déchets au Canada.

En conférence de presse, plus tôt dans la journée, le porte-parole de Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, a annoncé que le président avait ordonné aux responsables de chercher une entreprise de transport privée pour ramener les déchets sur le territoire canadien.

« Si le Canada n'accepte pas ses déchets, nous les laisserons dans ses eaux territoriales ou à une distance de 12 milles nautiques des rivages du pays, a déclaré M. Panelo.

Les Philippines ont rappelé leur ambassadeur et leurs consuls du Canada la semaine dernière après que le Canada n'eut pas respecté l'échéance du 15 mai pour reprendre ses déchets.

-Avec l'Associated Press