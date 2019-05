Tourisme: «Le Canada n'atteint toujours pas son plein potentiel»

Si l'année 2018 a permis d'établir un nouveau record au Canada avec plus de 21 millions d'arrivées, Ottawa croit qu'il est possible de faire encore mieux.

Joël-Denis Bellavance

La Presse La Presse (Ottawa) Créer 54 000 nouveaux emplois d'ici 2025, générer 25 milliards de dollars de plus en activité économique au pays dans le même horizon et attirer davantage de visiteurs ailleurs que dans les grands centres urbains : voilà les objectifs ambitieux que se fixe la ministre du Tourisme, de la Francophonie et des Langues officielles Mélanie Joly.

Pour les atteindre, la ministre estime qu'il faut plus que jamais qu'Ottawa, les provinces et le secteur privé mettent la main à la pâte pour travailler de concert à mettre en valeur des trésors cachés du pays et créer, dans les régions où c'est possible, des mégadestinations qui permettront d'attirer des touristes pendant l'hiver et les saisons intermédiaires, a-t-elle indiqué à La Presse. Mme Joly profitera de son discours devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) aujourd'hui pour détailler les grandes lignes de sa stratégie visant à permettre au Canada d'aller chercher une plus grande part du secteur du tourisme international, qui est en forte croissance. Cette stratégie, la première du genre à être adoptée par le gouvernement fédéral, est le fruit d'une longue réflexion menée par la ministre et les principaux acteurs de cette industrie qui représente 2 % du produit intérieur brut annuel et génère 1,8 million d'emplois au pays.

L'un des trois piliers du plan que détaillera Mélanie Joly aujourd'hui vise à maximiser les investissements qui permettront à l'industrie du tourisme de mieux tirer son épingle du jeu. PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE