Patience requise au poste frontalier de Lacolle

Signe que la longue fin de semaine tire à sa fin, les voyageurs sont nombreux à revenir vers le Québec. En fin d'après-midi, lundi, le temps d'attente à la douane Saint-Bernard-de-Lacolle était d'une heure et demie.

Chaque année, nombreux sont les Québécois qui profitent du long weekend de la fête des Patriotes pour se rendre chez nos voisins du Sud. Comme toute bonne chose a une fin, la routine reprend mardi matin pour une grande partie de la population et ceux qui ont voulu étirer la fin de semaine le plus longtemps possible doivent s'armer de patience s'ils ont décidé de rentrer par la route 87.

En fin d'après-midi, le site de l'Agence des services frontaliers du Canada indiquait que l'attente au poste de Saint-Bernard-de-Lacolle, en direction du Canada, était de 1 h 30 pour les voyageurs. Au poste de St-Armand/Philipsburg, le délai était considérablement plus court avec une attente de 35 minutes. Reste que le meilleur choix pour rentrer au pays était la douane de Stanstead, avec un modeste temps d'attente de 15 minutes.

Cliquez ici pour connaitre les temps d'attente (mise à jour à chaque heure)