Mère et fille retrouvées mortes à Calgary: un homme accusé

Un homme de Calgary soupçonné d'avoir tué une femme et sa fillette a été accusé de deux chefs de meurtre au deuxième degré.

Robert Andrew Leeming, âgé de 34 ans, a comparu mardi par visioconférence devant un juge de paix à Calgary. Il devra retourner en cour le 14 mai.

La police a annoncé lundi qu'elle avait découvert les restes d'une femme et d'un enfant dans un secteur boisé des montagnes Rocheuses, à l'ouest de Calgary. Les corps ont été formellement identifiés mardi après des autopsies préliminaires ; il s'agissait bel et bien de Jasmine Lovett, âgée de 25 ans, et de la petite Aliyah Sanderson, âgée de 22 mois.

La femme et sa fillette avaient été vues la dernière fois le 16 avril. Leur famille avait rapporté leur disparition lorsqu'elles ne s'étaient pas présentées à un dîner.

Il y a deux semaines, la police avait indiqué que la mère et la fille avaient probablement été victimes d'un homicide et que les enquêteurs détenaient un suspect.

M. Leeming, qui est originaire du Royaume-Uni, avait dit à certains médias que les victimes vivaient dans sa maison du sud-est de Calgary. Il avait clamé son innocence.

Selon la police, Mme Lovett et M. Leeming étaient dans une relation qui s'est détériorée.

Les enquêteurs estiment que la femme et la fillette ont été tuées entre la nuit du 16 avril et le matin du 17 avril. Leurs corps auraient ensuite été transportés dans la région de Kananaskis entre le 17 et le 20 avril.