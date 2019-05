 Ottawa veut des produits menstruels gratuits pour les employées sous juridiction fédérale 

Un avis d'intention sera publié demain dans la Gazette du Canada, ce qui laissera 60 jours aux acteurs concernés par la proposition ainsi qu'aux citoyens pour faire connaître leur avis sur la proposition.

Concrètement, rien ne sera instauré ou décidé avant l'élection d'octobre prochain. Si, après analyse, le gouvernement en place choisit de proposer un règlement, il faudrait compter entre 18 et 24 mois.

L'initiative est celle de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Patty Hajdu.

«J'ai constaté qu'il y avait un mouvement à travers le monde pour accroître l'accès aux produits menstruels, et j'ai commencé à creuser pour voir ce que je pouvais faire dans mon portfolio pour faire quelque chose», relate-t-elle en entrevue à La Presse.

Et à son avis, il est plus que temps de bouger «si on veut parler d'un traitement réellement équitable pour les femmes en milieu de travail», car ces produits sont «essentiels pour la santé et la dignité des femmes».