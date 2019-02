Poudrerie et froid extrême dans l'est du Québec

Les régions de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de Chaudière-Appalaches et une partie du Saguenay continuent d'être frappées par les rigueurs de l'hiver. La poudrerie réduit la visibilité sur les routes.

En Gaspésie, de la neige et de la poudrerie continuent de s'abattre sur la péninsule. Un avertissement de vent et de poudrerie est maintenu pour Matane. Le parc Forillon est particulièrement touché avec des rafales qui pourraient atteindre 90 km/h cet après-midi. Depuis dimanche, il est tombé plus de 40 centimètres de neige dans la région de Gaspé, selon les rapports d'Environnement Canada.

Sur la Côte-Nord, l'agence canadienne de prévisions météorologiques a frappé d'un « avis de poudrerie » la municipalité de Baie-Comeau. Avec un refroidissement éolien de près de -32, les risques d'engelures sont élevés. Des averses de neige et de la poudrerie devraient perdurer jusqu'à demain matin.

Au Saguenay, un avertissement de « froid extrême » a été émis. Après la neige, la région est touchée par de la poudrerie. Les vents augmenteront avec des rafales jusqu'à 80 km/h aujourd'hui. Le refroidissement éolien enregistré ce matin était de-38, avec des risques d'engelures en quelques minutes.

Dans Chaudière-Appalaches, il y a encore des averses de neige par endroits. Mais c'est surtout la poudrerie qui réduit la visibilité dans la région de Charlevoix. Là aussi, le refroidissement éolien est important ; -35 en matinée, et -25 cet après-midi.