Plusieurs régions du Québec touchées par une tempête hivernale

Plusieurs régions du nord et de l'est du Québec demeurent touchées par une importante tempête hivernale, lundi matin.

Environnement Canada signale que plusieurs centimètres de neige restent à tomber et que par la suite, le vent gagnera de la vigueur dans la plupart des régions du Québec.

Quelques commissions scolaires de l'est québécois ont annoncé la fermeture de leurs établissements pour la journée. Les transports publics sont perturbés.

Les chaussées de la plupart des principales routes et autoroutes de l'est du Québec sont enneigées et dans plusieurs cas, la visibilité est réduite en raison de la poudrerie causée par le vent.

La route 132 est fermée sur deux tronçons dans la péninsule de la Gaspésie : le long du fleuve Saint-Laurent, entre Grande-Vallée et Rivière-au-Renard, et entre Saint-Siméon et Gascons le long de la baie des Chaleurs.

Sur la Côte-Nord, la route 138 est fermée entre Baie-Comeau et Kegaska. La route 389 est également fermée entre Baie-Comeau et la centrale hydroélectrique Manic-5.

Des tronçons des routes 101 et 391, en Abitibi-Témiscamingue, sont aussi interdits à la circulation.