Un ressortissant canadien détenu en Égypte, selon sa famille

Un ressortissant canadien a été arrêté et est détenu en Égypte, affirme sa famille qui dit craindre pour sa sécurité et demande l'aide d'Ottawa pour obtenir sa libération.

M. Yasser Ahmed Albaz, qui se trouvait en Égypte pour affaires, a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour rentrer au Canada lundi dernier, a indiqué sa famille à la chaîne publique CBC.

Son passeport a été confisqué et un agent lui a annoncé qu'il faisait l'objet d'une enquête, ajoute la famille. Elle précise que M. Albaz a pu envoyer un message texte à un ami pour l'informer qu'il était arrêté par les services de sécurité égyptiens et qu'il n'a pas donné de nouvelles depuis.

Le ministère des Affaires étrangères canadien « sait qu'un citoyen canadien a été arrêté en Égypte », a indiqué un porte-parole, Richard Walker, dans un courriel à l'AFP.

« Des services consulaires sont fournis et les fonctionnaires sont en contact avec les autorités locales pour obtenir plus d'informations », a-t-il précisé, ajoutant ne pas pouvoir en dire plus en raison de la législation sur la protection de la vie privée.

Une fille de M. Albaz, Amal, a déclaré à la chaîne craindre pour la sécurité de son père et a demandé à la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland d'intervenir pour obtenir des informations sur son sort et son retour au Canada.

Originaire d'Égypte, la famille Albaz vit au Canada depuis une vingtaine d'années, selon CBC.