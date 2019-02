D'autres Canadiens de retour d'Haïti

Michelle Guenther, de l'organisme albertain Haiti Arise, a indiqué que les 24 membres du groupe avaient quitté le pays samedi. La plupart d'entre eux arriveront à Calgary dimanche après-midi.

Les missionnaires Wade et Marilyn Fitzpatrick ont relaté que le groupe avait été transporté à l'aéroport de Port-au-Prince en hélicoptère, puisque les routes sont bloquées par des pneus incendiés et des manifestants armés de pierre et de fusils.

Ils sont heureux d'être de retour à la maison, mais ils s'inquiètent du sort des Haïtiens, qui risquent de manquer de nourriture et d'eau si les routes ne rouvrent pas prochainement.

Cent treize Québécois qui étaient piégés dans un complexe hôtelier haïtien avaient également été évacués en hélicoptère, avant de prendre un vol vers Montréal, qui a atterri samedi soir.

Des manifestations ont éclaté dans les rues du pays pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse. Les Haïtiens dénoncent l'explosion de l'inflation et l'incapacité du gouvernement à accuser qui que ce soit dans le détournement de fonds d'un programme vénézuélien de plusieurs milliards de dollars qui visait à envoyer du pétrole à rabais en Haïti.