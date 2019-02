Mystérieux symptômes à Cuba: des diplomates canadiens poursuivent Ottawa

Quatorze personnes, dont d'anciens diplomates et leurs familles, réclament 28 millions de dollars au gouvernement fédéral. Tous sont rentrés au Canada depuis plus d'un an mais souffrent toujours de ce qu'ils appellent un « syndrome de La Havane », d'origine indéterminée, se manifestant notamment par de fortes migraines ou des troubles visuels ou auditifs.

Selon Radio-Canada, qui a recueilli les témoignages de cinq diplomates touchés, les plaignants estiment que le gouvernement a tardé à les évacuer et à leur offrir des traitements.

Les premiers symptômes sont apparus au printemps 2017 mais ils disent qu'Ottawa a attendu plus d'un an avant de prendre en charge toutes les personnes touchées, selon la radio-télévision publique.

Interrogée mercredi soir depuis Washington, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland n'a pas voulu commenter directement ces allégations, réaffirmant que la santé des personnels diplomatiques était une priorité.

« Je ne commenterai pas cette affaire dans les détails, mais je veux réaffirmer que j'ai rencontré certains de ces diplomates et, comme je leur ai dit, leur santé et leur sécurité doivent être notre priorité », a-t-elle ajouté lors d'un point presse après une réunion internationale sur la lutte contre l'État islamique dans la capitale américaine.

« Je suis très inquiète à leur sujet et ils ont toute la sympathie et le soutien du Canada », a-t-elle ajouté.

Le 30 janvier dernier, le Canada avait annoncé la réduction « de moitié environ » de son personnel en poste à l'ambassade de La Havane, en raison de ces symptômes toujours inexpliqués.

Ottawa avait également indiqué qu'un 14e Canadien vivant à Cuba souffrait des mêmes maux de tête qui ont touché depuis 2017 ces diplomates canadiens et certains proches, tout comme 25 diplomates américains et leurs familles depuis fin 2016.

Selon la télévision publique Radio-Canada, il ne reste plus que huit diplomates canadiens en poste à La Havane.