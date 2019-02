Le vérificateur général du Canada est mort

Son bureau a confirmé la mort de M. Ferguson, samedi après-midi. Il était entouré de sa femme Georgina et de ses fils Malcolm et Geoffrey au moment de son décès.

Une porte-parole du bureau a précisé que M. Ferguson recevait des traitements pour son cancer, mais qu'il n'avait pas pris de congé de maladie.

« M. Ferguson se faisait soigner [...] depuis novembre dernier. Malheureusement, aucun traitement n'est parvenu à lui redonner la santé », a indiqué le Bureau du vérificateur général, par voie de communiqué.

Craig Scott, un professeur d'université qui était membre d'un groupe qui le conseillait, a indiqué que M. Ferguson avait fait une récidive d'un cancer au cours des dernières semaines.

En novembre, M. Ferguson n'avait pas présenté une conférence de presse ou accordé des entrevues lors de la publication de ses rapports automnaux.

« Humble, chaleureux et réfléchi »

« Très apprécié par ses employés et respecté autant par les parlementaires que par les hauts dirigeants du gouvernement, ceux et celles qui ont eu le plaisir de connaître M. Ferguson conservent le souvenir d'un homme de tête comme de coeur, à la fois humble, chaleureux et réfléchi », a également écrit l'agence fédérale, dans le communiqué annonçant son décès.

« Il se préoccupait avant tout de livrer des audits porteurs de valeur pour la fonction publique, avec le souci constant de servir l'intérêt des Canadiennes et Canadiens »

M. Ferguson avait été nommé à ce poste par le premier ministre d'alors, Stephen Harper, en novembre 2011. Dans un premier temps, les partis de l'opposition avaient refusé d'appuyer cette nomination, car M. Ferguson ne parlait pas le français. Il s'était engagé à apprendre la langue et avait tenu sa promesse.

Avant d'être nommé, il avait occupé plusieurs postes au gouvernement du Nouveau-Brunswick, dont celui de contrôleur de 2000 à 2005, puis de vérificateur général de 2005 à 2010. Il a été ensuite été sous-ministre des Finances et de secrétaire du Conseil de gestion pendant un an.

Réactions à Ottawa

Plusieurs élus ont réagi à la nouvelle de la mort de M. Ferguson.

Le premier ministre Justin Trudeau a estimé que ses services auront un « effet durable » sur l'ensemble du pays.

Il s'est dit « profondément attristé » par la nouvelle du décès de Michael Ferguson. « Nous nous souviendrons de son dévouement indéfectible à la promotion d'un gouvernement ouvert et transparent qui rend des comptes aux Canadiens », a-t-il affirmé dans une déclaration émise par son cabinet en soirée samedi.

« Au cours des sept dernières années, son travail important en tant que vérificateur général a contribué à renforcer notre démocratie et à maintenir l'intégrité de nos institutions publiques à laquelle les Canadiens s'attendent », a finalement déclaré le premier ministre, avant d'offrir ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de M. Ferguson.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a qualifié la nouvelle de « terrible ».

« Michael Ferguson était une force incontournable ; il contribuait à garantir que le gouvernement travaille dans le meilleur intérêt de la population canadienne. Il nous manquera énormément », a-t-il écrit sur Twitter.

Le député conservateur de la circonscription de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, a écrit sur son compte Twitter : « C'est avec énormément de tristesse que j'apprends le décès de Michael Ferguson. Monsieur Ferguson était un serviteur de l'État et des Canadiens dans le sens le plus honorable, noble, du terme. Un homme rigoureux et juste. Mes sympathies à sa famille et ses proches. »