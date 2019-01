Montréal: neige et poudrerie aujourd'hui

Les conditions météorologiques sont stables dans la région métropolitaine ce matin, mais des avis de chutes de neige sont maintenus pour l'île de Montréal, Laval, les secteurs Longueuil-Varennes, Chateauguay et La Prairie. Environnement Canada prévoit une bonne dizaine de centimètres de neige d'ici la nuit prochaine. Le secteur des Laurentides sera aussi atteint, jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus jusqu'en fin de soirée.

Pour l'instant, ce sont plutôt les régions de l'Outaouais, et au nord du Québec, l'Abitibi, qui sont frappées par la neige. De la poudrerie par endroits sous des vents soufflant en rafales jusqu'à

50 km/h pourraient venir compliquer les déplacements sur le réseau métropolitain routier cet avant-midi.

« Nous suivons les bulletins météo d'heure en heure, explique Guillaume Paradis, de Transports Québec. Ce matin, on a des températures de -15 sur le Québec. Du sable et du gravier ont été étendus sur les routes durant la nuit, mais ça ne fonctionne pas à ces températures. On demande aux automobilistes d'adapter leur conduite. »

Dans l'ensemble, de la neige modérée devrait tomber ce matin, avec une diminution en intensité cet après-midi pour reprendre en soirée. Avec le refroidissement éolien, le mercure est à -27 ce matin, il grimpera à -10 cet après-midi.

Des veilles de tempêtes hivernales ont été émises par Environnement Canada pour plusieurs régions: Sherbrooke, Trois-Rivières, Thetford Mines et Drummondville. À Saguenay et Val-d'Or, des avertissements de froid extrême sont en vigueur. Dans la région de Québec, la neige va tomber graduellement aujourd'hui, s'intensifiant en soirée. Entre 15 à 25 cm de neige sont attendus, jusqu'à 30 cm dans le secteur de Charlevoix.

Le sud de l'Ontario a été le plus touché durant la nuit, avec un système costaud laissant près de 31 centimètres de neige depuis hier après-midi. Plusieurs vols ont été retardés, les transports sont perturbés, des dizaines d'établissements scolaires sont encore fermés ce matin.