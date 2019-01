Commémorations de l'attentat à la Mosquée de Québec

Mardi, exactement deux ans après l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, des événements auront lieu pour se souvenir de ce drame qui a coûté la vie à six personnes.

Le 29 janvier 2017, en soirée, un tireur avait ouvert le feu dans le Centre culturel islamique de Québec, faisant six victimes et 19 blessés.

Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti ont perdu la vie lors de l'attentat. Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et 17 orphelins.

Mardi après-midi, le maire de Québec, Régis Labeaume, participera au dévoilement de la maquette d'une oeuvre en hommage aux victimes, en compagnie du président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah.

En soirée, un rassemblement aura lieu au pavillon Alphonse-Desjardins de l'Université Laval, en présence du premier ministre du Québec, François Legault.

L'an dernier, les commémorations s'étaient étalées sur quatre jours et avaient culminé par un rassemblement extérieur auquel avaient participé des centaines de personnes, dont tous les chefs des partis politiques fédéraux et provinciaux.

Le tireur, Alexandre Bissonnette, a plaidé coupable aux six accusations de meurtre au premier degré et aux six chefs de tentatives de meurtre avec une arme à feu à autorisation restreinte qui pesaient contre lui. Il pourrait faire face à 150 ans de prison.

Sa peine sera prononcée le 8 février.