Québec: veille de tempête hivernale

Dans la région de Montréal, une faible neige tombera en début de nuit et les vents souffleront avec une intensité croissante, avec des rafales de 50 kilomètres à l'heure. L'indice de refroidissement éolien devrait être de 26 degrés Celsius sous zéro durant la nuit de mardi.

La quantité de neige devrait être d'entre 5 et 10 centimètres mardi et il y aura de la poudrerie. La neige se poursuivra jusqu'au lendemain, mais les quantités de neige prévues pour mercredi n'ont pas été établies. Le ciel s'éclaircira graduellement.

Des veilles de tempêtes hivernales ont aussi été émises par Environnement Canada pour plusieurs régions, dont celles de Saint-Jérôme, Mont-Laurier, Maniwaki, Sherbrooke, Trois-Rivières, Thetford Mines et Drummondville. À Saguenay et Val-d'Or, ce sont des avertissements de froid extrême qui sont en vigueur.

Pour sa part, Météo Média annonce lundi que la tempête qui débutera mardi pourrait provoquer des accumulations de 30 centimètres de neige à certains endroits, mais qu'il est trop tôt pour donner des quantités exactes. Néanmoins, Météo Média prévoit que les régions de Québec, de Charlevoix et de la Côte-Nord pourraient éventuellement recevoir plus de 25 centimètres de neige.

La Ville de Montréal sera prête

Le chargement de la neige laissée par les deux dernières tempêtes sera terminé dans les rues de Montréal demain, juste à temps pour la nouvelle bordée de neige.

« Après une pause bien méritée, tous les effectifs sont de retour. On est confiants qu'on va terminer le chargement avant [demain] », indique Marilyne Laroche-Corbeil, porte-parole de la Ville de Montréal.

Avec un intense cocktail météo, la dernière semaine a constitué un défi logistique pour les opérations de déneigement et de déglaçage des rues et des trottoirs, reconnaît Mme Laroche-Corbeil. Montréal compte pas moins de 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs.

- Avec Katia Gagnon, La Presse