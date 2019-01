Verglas, mares d'eau, circulation difficile, écoles fermées

Sara Champagne

La Presse La Presse Suivre @SaraJournaliste L'heure de pointe s'étire ce matin avec la pluie qui tombe sur Montréal, ainsi que dans plusieurs régions du sud et du centre du Québec. L'une après l'autre, les commissions scolaires de la région métropolitaine ont annoncé plus tôt la fermeture de leurs écoles. À travers le Québec, plus d'un millier d'établissements sont fermés. La prudence est de mise sur les routes.

La grande région de Montréal a reçu mercredi une douzaine de centimètres de neige. Par la suite, du verglas s'est abattu et, pendant la nuit, une pluie qui devrait persister pendant plusieurs heures s'est mise à tomber. En plusieurs endroits, les trottoirs, les rues et les routes sont glacés, dans l'eau, et glissants. Le ministère des Transports (MTQ) rapporte plusieurs accumulations d'eau sur les voies de circulation, notamment sur l'autoroute 13 et l'autoroute 15. Les accumulations d'eau sur les voies rapides peuvent provoquer des dérapages de véhicules, prévient le MTQ.

Agrandir Le tunnel sur le boulevard Saint-Joseph près d'Iberville a été inondé. PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Le Service de police de la Ville de Montréal recommande aux piétons d'être extrêmement prudents sur les trottoirs et aux intersections. Quant aux automobilistes, ils doivent composer avec plusieurs rues ou voies retranchées ou carrément fermées en raison de l'accumulation d'eau. C'est entre autres le cas à l'approche du pont de l'Île-aux-Tourtes et de la sortie Pie-IX. La rue Iberville, près de Masson, demeure fermée. La liste des rues fermées est très longue, aussi fermeture sur la rue Sherbrooke, hauteur de la rue de l'Assomption, en raison d'une voiture enlisée. Les accumulations d'eau sont partout.

Agrandir L'eau s'est accumulée sur la rue Pie-IX, près d'Hochelaga. PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Un bris d'aqueduc a par ailleurs été rapporté, tôt ce matin, sur la rue Université, entre Milton et Sherbrooke, près de l'avenue du Parc. Sur l'autoroute Ville-Marie, deux incidents ont été rapportés compliquant l'entrée au centre-ville. Dans le rond-point Côte-de-Liesse, les feux de circulation sont en panne, et la même situation prévaut à plusieurs intersections. On a rapporté une sortie de route d'un camion à l'entrée du pont de l'Île-aux-Tourtes, direction ouest. La Société de transport de Montréal invite ses usagers à chausser des crampons sur son compte Twitter. Plusieurs trajets d'autobus sont en retard. Les abords des stations de métro sont glacés malgré l'épandage d'abrasifs. Le Réseau de transport métropolitain, EXO, annonce qu'en raison des conditions climatiques difficiles, « nous mettons les bouchées doubles, avec davantage de ressources dédiées à l'entretien et à la surveillance de nos sites. Nous invitons les usagers à voyager avec prudence. » Des retards sur les lignes de trains de banlieue sont à surveiller.

Agrandir Une déneigeuse pousse neige et gadoue sur la rue Prieur Est, dans Ahuntsic. Photo Alain Roberge, La Presse