La tempête continue de rendre les déplacements difficiles

La forte tempête glaciale qui a traversé l'est du Québec continue de rendre les déplacements difficiles ce matin. Des retards sont à prévoir sur l'ensemble du réseau d'autobus à Montréal. À la Société de transport de Montréal (STM), on conseille de prévoir plus de temps pour se déplacer aujourd'hui et de consulter le site des trajets en temps réel.

Au ministère des Transports, on souligne que plusieurs routes demeurent enneigées. On conseille aux automobilistes de consulter le service 511 avant de prendre la route, particulièrement vers Québec, la Gaspésie, et le Nouveau-Brunswick.

Selon Environnement Canada, la neige intermittente de ce matin sur la région métropolitaine devrait cesser en après-midi. Il y aura de la poudrerie par endroits, pour une accumulation de 2 centimètres. Avec un refroidissement éolien de moins 33 ce matin, et de moins 27 en après-midi, on prévient qu'il y a des risques d'engelures.

Environnement Canada signale également que des conditions de blizzard déferlent dans le Bas-Saint-Laurent, lundi matin.

Dans la région de Gaspé, entre 5 et 10 centimètres supplémentaires sont prévus jusqu'en soirée. Les vents du nord-est soufflent en rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l'heure. Sur la Basse-Côte-Nord, on prévoit entre 10 et 15 centimètres additionnels. Au Nouveau-Brunswick, la route 1 demeure fermée entre Moncton et Saint-Jean en raison de la neige et des bourrasques.

Un avertissement de froid extrême est en vigueur pour tout le sud de l'Ontario. Par endroits, de fortes bourrasques de neige persisteront toute la journée de lundi, réduisant grandement la visibilité sur les routes « en raison de l'effet combiné de la neige forte et de la poudrerie », prévient Environnement Canada.

Dans le nord de la province, le facteur de refroidissement éolien pourrait atteindre « de moins 40 à moins 45 [...] sous l'effet d'une masse arctique sur la région ».

Des fermetures d'école sont rapportées en Estrie, en Abitibi-Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent ainsi que dans Chaudière-Appalaches.

Le transport scolaire est aussi annulé en raison des mauvaises conditions routières dans l'est ontarien et dans la région d'Ottawa.

À la Commission scolaire de Montréal (CSDM), on signale que tous les établissements sont ouverts, le transport scolaire est assuré. Même situation dans l'ensemble des commissions scolaires de la région métropolitaine, incluant Laval et Marie-Victorin, sur la Rive-Sud.

À noter qu'un autre système apportant de la neige est prévu au milieu de la semaine, avec des températures moins glaciales.

- Avec La Presse Canadienne