Avertissement de tempête hivernale dans l'Est-du-Québec

Jusqu'à 30 centimètres de neige sont attendus sur la pointe de la Gaspésie. Dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, des pointes de vent mélangées à de la poudrerie pourraient atteindre 90 km/h. La majorité des établissements scolaires sont fermés pour la journée.

Le ministère des Transports du Québec recommande aux automobilistes d'éviter les déplacements non essentiels, particulièrement pour les secteurs du parc Forillon - Percé - Gaspé, New Carlisle, Chandler, Restigouche et Bonaventure. Dans le secteur de Québec, environ 10 centimètres de neige sont tombés durant la nuit, mais c'est surtout la poudrerie qui rend les déplacements difficiles.

Pendant ce temps, dans le Grand Montréal, l'heure de pointe se déroule à la normale malgré les conditions routières difficiles. Les déneigeuses sont à l'oeuvre dans la majorité des arrondissements. Un refroidissement éolien est à prévoir dans les 24 prochaines heures.