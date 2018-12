Harcèlement au travail: plus de femmes victimes

STÉPHANIE MARIN

La Presse Canadienne

Montréal

Au Canada, 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement en milieu de travail au cours des 12 mois précédents. Et quels sont les boulots où le harcèlement est le plus fréquent ? Ceux du domaine de la santé.