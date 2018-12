Le BST réclame un meilleur dégivrage des avions

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) affirme que les voyageurs qui décollent à partir d'aéroports en régions nordiques éloignées font face à des risques d'accident substantiels et inutiles en raison du manque d'équipement adéquat pour le dégivrage des avions.

Le BST a tiré cette conclusion à la suite de son enquête sur l'écrasement d'un avion du transporteur West Wind Aviation quelques secondes après son décollage de Fond-du-Lac, en Saskatchewan, en décembre 2017.

Les 25 personnes à bord de l'avion ont été blessées, dont neuf gravement. Un jeune homme de 19 ans, Arson Fern, a succombé à ses blessures à l'hôpital quelques semaines plus tard.

L'enquête a révélé que l'équipage a pris la décision de décoller malgré avoir remarqué la présence de glace sur des surfaces critiques de l'appareil lors de son inspection juste avant le vol.

Selon la présidente du BST, Kathy Fox, le transporteur disposait d'équipement de dégivrage au terminal de Fond-du-Lac, mais il n'était pas adéquat pour un avion ATR-42. Elle soutient que l'échelle n'était pas assez haute pour atteindre les surfaces plus élevées et que les vaporisateurs à la main étaient insuffisants.

Dans le cadre de son enquête, le bureau a envoyé un questionnaire aux pilotes de 83 compagnies d'aviation du Canada qui desservent des aéroports en régions nordiques éloignées. Environ 40 % des 650 pilotes qui ont répondu aux questions reconnaissent avoir rarement ou même jamais réussi à dégivrer adéquatement leurs avions.

« Les résultats de notre questionnaire sont révélateurs : l'absence d'équipement de dégivrage adéquat (représente) un problème généralisé et courant qui expose les passagers et les équipages de vol à un risque indu », estime Mme Fox

Elle réclame que Transport Canada et l'industrie aérienne « assurent aux intéressés les outils dont ils ont besoin pour bien dégivrer les avions ». Les pilotes ont notamment fait remarquer aux enquêteurs qu'ils ne peuvent utiliser de l'équipement qu'ils n'ont pas.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a déclaré avoir donné l'ordre à son ministère d'agir.

« Compte tenu de la gravité de cette affaire, j'ai pris des mesures immédiates et j'ai demandé au ministère d'examiner le problème de déglaçage de façon prioritaire », a-t-il indiqué par communiqué.

En plus de l'équipement approprié, Kathy Fox plaide aussi pour un renforcement de la conformité au règlement qui interdit de décoller s'il y a de la glace, du givre ou de la neige sur l'appareil.

La présidente blâme en partie la nature humaine pour ce dangereux laisser-aller. « Dès que vous faites quelque chose de légèrement risqué une fois, sans que rien de mal ne se produise, vous avez plus de chances de le refaire. Non pas parce que vous n'êtes pas conscient du risque, mais parce que vous n'avez jamais subi personnellement les conséquences négatives », analyse-t-elle.

« Pour inverser la situation, on va avoir besoin de mesures urgentes de la part de Transports Canada et des entreprises aériennes », insiste la présidente du BST.

Kathy Fox suggère de modifier les politiques et la formation des compagnies aériennes ou de mettre à jour les listes de vérification avant le décollage.

La glace est une source de préoccupations majeures dans l'industrie aérienne et a provoqué des écrasements mortels dans le passé.

Elle s'accumule sur les ailes et les hélices, ce qui affecte l'aérodynamisme de l'avion. Ce problème est particulièrement présent dans le nord, où la saison du gel peut durer jusqu'à 10 mois.

Transports Canada avait suspendu le permis d'exploitation de West Wind après l'écrasement de Fond-du-Lac. La suspension a été levée en mai après plusieurs vérifications sur les opérations de l'entreprise afin de s'assurer que tout soit conforme à la réglementation en matière de sécurité aérienne.

Le PDG de West Wind, Michael Rodyniuk, qui a repris la compagnie en octobre, a déclaré que le transporteur n'était plus le même depuis l'accident.

Il assure que les équipements de dégivrage ont été améliorés dans toutes les destinations du nord.