Un deuxième Canadien interrogé par la Chine

La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a indiqué mercredi qu'un deuxième ressortissant canadien avait dit avoir été interrogé par les autorités chinoises, ajoutant qu'Ottawa ne parvenait plus à le contacter depuis.

« Nous sommes au courant qu'un Canadien nous a contactés parce qu'il était interrogé par les autorités chinoises », a déclaré Mme Freeland en réponse à une question lors d'une conférence de presse à Ottawa, deux jours après l'arrestation en Chine d'un ancien diplomate canadien.

« Nous n'avons pas pu le contacter depuis qu'il nous a prévenus. Nous travaillons dur pour déterminer où il se trouve et nous avons également soulevé la question auprès des autorités chinoises », a-t-elle ajouté. Mme Freeland s'est refusée à donner plus de précisions sur son identité en raison de sa « situation délicate ».

Ottawa avait confirmé mardi l'arrestation en Chine d'un autre Canadien, Michael Kovrig, ancien diplomate travaillant pour le centre de réflexion International Crisis Group (ICG) basé à Berlin.

Pékin a officiellement informé Ottawa de cette arrestation par fax mercredi matin, a précisé Mme Freeland.

« Le Canada est très préoccupé par la détention de M. Kovrig et a soulevé la question directement auprès des responsables chinois », a-t-elle ajouté.

Michael Kovrig était basé à Hong Kong pour ICG, travaillant notamment sur des questions de politique étrangère et de sécurité dans la région, en particulier dans la péninsule coréenne.

Mais ICG a fermé son bureau dans la capitale chinoise après que Pékin eut adopté une loi sur les ONG, entrée en vigueur en 2017, visant à mieux contrôler les activités sur son sol des organisations étrangères.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a souligné mercredi qu'ICG n'était pas enregistré en Chine et que ses employés seraient « en violation » de la loi s'ils avaient des activités dans le pays.

La Chine avait menacé de représailles le Canada après l'arrestation le 1er décembre à Vancouver de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, à la demande des États-Unis.

Meng Wanzhou a été remise en liberté sous caution mardi, dans l'attente de la procédure d'extradition vers les États-Unis qui la soupçonnent de complicité de fraude pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran.

Ottawa a précisé mercredi que Pékin avait été informé de cette arrestation le jour même, alors que les autorités chinoises ont reproché au gouvernement canadien d'avoir tardé à les prévenir.