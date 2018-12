Chine: un Canadien soupçonné de menacer la sécurité nationale

Un second ressortissant canadien, disparu en Chine selon le Canada, est visé par une enquête des autorités chinoises, et soupçonné « d'activités menaçant la sécurité nationale », ont rapporté jeudi des médias d'État chinois.

Selon un média dépendant des autorités provinciales du Liaoning, où vit le Canadien, Michael Spavor a « fait l'objet d'une enquête » de la part du bureau de Dandong (Liaoning) du ministère de la Sécurité d'État le 10 décembre.

Michael Spavor, fondateur d'un organisme à but non lucratif qui organise des voyages d'échange culturel en Corée du Nord, « est actuellement porté disparu en Chine », selon un communiqué d'Affaires mondiales Canada.

Cette information survient quelques jours à peine après l'arrestation dans la capitale chinoise de l'ex-diplomate canadien Michael Kovrig, qui oeuvrait auprès d'une organisation internationale, aggravant ainsi le conflit diplomatique entre les deux pays depuis l'arrestation à Vancouver d'une haute responsable du géant technologique chinois Huawei.

La ministre canadienne des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes mercredi que son gouvernement n'avait pas pu entrer en contact avec le deuxième Canadien - sans le nommer, à ce moment - depuis qu'il avait fait part de ses préoccupations aux autorités canadiennes. Elle a précisé qu'Ottawa ne sait pas où l'homme se trouve, mais a soulevé le dossier avec les autorités chinoises.

Chrystia Freeland a ajouté que le gouvernement canadien est en contact avec la famille du disparu, mais a refusé d'en dire davantage.

Elle a déclaré qu'il s'agit d'une « situation peut-être délicate », ajoutant vouloir « respecter cet individu et sa famille ».

Son organisation orchestrait les visites de Dennis Rodman en Corée du Nord

Quelques heures plus tard, le porte-parole d'Affaires mondiales Guillaume Bérubé a affirmé dans un courriel que le deuxième Canadien manquant à l'appel était M. Spavor.

« Nous travaillons d'arrache-pied pour savoir où il se trouve et nous continuons de soulever ces questions auprès du gouvernement chinois », a ajouté M. Bérubé.

Le site web de Paektu Cultural Exchange, l'organisation fondée par M. Spavor, indique qu'elle est vouée « à faciliter la coopération durable, les échanges interculturels, le tourisme, le commerce et les échanges économiques entre la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) et les organisations internationales, les entreprises et les particuliers ».

Le site web indique que M. Spavor est originaire de Calgary, même s'il a résidé plus de 20 ans en Corée du Nord et en Corée du Sud. Il est indiqué qu'il parle couramment le coréen et le français, et qu'il apprend le mandarin.

« En 2013 et 2014, il a organisé les visites de Dennis Rodman et le match de basket entre la RPDC et les anciens joueurs de la NBA. Il est également devenu ami avec le dirigeant du pays, le maréchal Kim Jong-un », indique le site.

La Chine a placé Michael Kovrig en détention au début de la semaine, quelques jours après que Pékin a averti Ottawa des « graves conséquences » qu'aurait l'arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei. Les autorités canadiennes ont arrêté Mme Meng le 1er décembre, à l'aéroport de Vancouver, à la demande des États-Unis, qui l'accusent d'avoir tenté de contourner les sanctions commerciales américaines imposées à l'Iran.

Le journal Beijing News a écrit mercredi que M. Kovrig « était soupçonné de se livrer à des activités mettant en danger la sécurité nationale de la Chine ».