Cocktail de précipitations en vue

Un système dépressionnaire a gagné les provinces maritimes en soirée dimanche; sous forme de pluie pour la Nouvelle-Écosse, mais aussi de neige, de grésil et de verglas pour le Nouveau-Brunswick.

Et le répit ne viendra pas de sitôt, a indiqué Bruno Marquis, d'Environnement Canada, car une dépression secondaire devrait suivre le même parcours lundi, balayant l'Ontario et le sud du Québec avant de se diriger vers la côte est.

Dans la région de Montréal, plutôt épargnée, le brouillard se joindra à la faible pluie lundi et devrait persister jusqu'à la fin de matinée, selon Environnement Canada. Les températures oscilleront autour de 4 degrés.

La pluie se changera en neige en après-midi, mais aucune accumulation n'est attendue. Les averses de neige devraient cesser en soirée lundi.

Un corridor s'étirant de Mont-Laurier jusqu'à Québec a été la cible de la pluie verglaçante ces derniers jours, mais devrait connaître une accalmie en ce début de semaine.

D'autres secteurs de la province ont plutôt reçu d'importantes chutes de neige jusque dans la nuit de dimanche à lundi. Une accumulation de 20 centimètres par endroits pourrait rendre les conditions routières difficiles en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie et dans Charlevoix, a mis en garde Environnement Canada.

Après les averses de pluie et de neige, du temps froid et sec est prévu pour mardi, ce qui pourrait annoncer le retour du beau temps. Pour Montréal, on peut s'attendre à des températures descendant jusqu'à -8 en matinée, puis entre -4 et-6 pour le reste de la journée.

-Avec La Presse Canadienne