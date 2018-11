Des lacunes dans la sécurité des missions à l'étranger, note le VG

L'audit effectué par le bureau de Michael Ferguson auprès d'ambassades et de missions d'Affaires mondiales Canada a révélé des lacunes majeures dans de nombreux endroits du monde qui nécessitent une attention immédiate.

Une vérification de six missions exposées « à une menace modérée ou élevée » a révélé « des vulnérabilités importantes dans la sécurité du périmètre ». La « sécurité matérielle » - barrières pour les véhicules, vidéosurveillance, alarmes ou appareils à rayons X, par exemple - n'était pas adéquate ou ne fonctionnait pas correctement. Sur l'un des sites vérifiés sur place par l'équipe de M. Ferguson, le périmètre avait été déterminé en 2011 comme présentant une « vulnérabilité critique à corriger de toute urgence », mais une visite cette année a révélé que ce problème n'avait pas encore été résolu.

« Dans l'ensemble, Affaires mondiales Canada n'avait pas pris toutes les mesures de sécurité matérielle nécessaires en fonction de l'évolution des menaces pour la sécurité dans ses missions à l'étranger », écrit M. Ferguson dans son rapport, déposé au Parlement mardi. « Cet audit est important parce que les missions sont exposées à diverses menaces. »

Plus de 7800 employés travaillent dans 175 missions diplomatiques et consulaires dans 110 pays. En novembre 2017, plus de la moitié des employés d'Affaires mondiales Canada travaillait dans des zones où des troubles politiques ou civils mettaient leur sécurité en péril. Les attaques terroristes en Europe, en Afrique et en Asie, ainsi que l'instabilité actuelle et les conflits armés au Moyen-Orient, exposent ces employés et ces diplomates à un large éventail de risques pour la sécurité, qui peuvent varier et changer soudainement, rappelle l'audit.

Or, Affaires mondiales est censé effectuer des évaluations de la menace tous les quatre ans - et plus fréquemment pour les zones à risque élevé. Plus du tiers des missions vérifiées par le vérificateur général présentaient des évaluations périmées, notamment dans les zones à risque élevé ou critique. Dans quatre missions, le bureau de M. Ferguson a même constaté qu'« aucune évaluation de la menace n'avait été réalisée, ce qui est contraire aux pratiques recommandées ».

M. Ferguson note qu'après avoir effectué une grande partie de son audit, Affaires mondiales Canada a approuvé, en avril, un plan pour embaucher du personnel afin de mettre à jour ses évaluations de la menace.

Beaucoup d'argent, mais...

Au cours des dix dernières années, le ministère a reçu 652 millions pour améliorer la sécurité dans les missions à l'étranger, et en 2017, les libéraux ont promis un financement supplémentaire de 1,8 milliard sur 10 ans. Mais sur les 78 projets de construction en cours visant à améliorer la sécurité, plusieurs accusaient au moins trois ans de retard, « principalement à cause de lacunes dans la gestion et le suivi des projets au sein du ministère ».

Les décisions de financement pour les mises à niveau majeures reposaient sur des informations insuffisantes. De plus, pendant deux ans, jusqu'à cet été, le directeur de la sécurité du ministère n'a même pas été associé à la sélection des projets à financer, « même si la plupart de ces projets étaient axés sur la sécurité matérielle », note le rapport.

La plupart des grands projets de construction ont démarré en retard ou ont connu des délais - et ils ont donc pris des années de retard. Entre-temps, un quart du financement approuvé pour ces projets - 103 millions - n'avait pas été dépensé, ce qui a obligé le ministère à obtenir une autorisation spéciale afin de conserver 82 millions, au lieu de le restituer au trésor public.

Par ailleurs, le bureau de M. Ferguson a constaté que la formation obligatoire en matière de sécurité du personnel travaillant dans des zones dangereuses n'était pas en cours et que personne ne surveillait le travail avec un souci constant de rattraper le temps perdu - même si des fonds avaient été mis à disposition en 2017 précisément à cette fin.

Dans bon nombre de domaines, le vérificateur général a constaté que plusieurs problèmes avaient été signalés il y a des années, mais que les recommandations formulées n'avaient tout simplement pas été suivies.

« Nous avons conclu qu'Affaires mondiales Canada n'avait pas entièrement répondu aux impératifs de sécurité matérielle en vue de protéger son personnel et ses biens dans les missions canadiennes à l'étranger », termine M. Ferguson.

Dans ses réponses au rapport, Affaires mondiales Canada reconnaît les lacunes, présente des plans pour mettre à jour ses normes et procédures, ainsi que pour utiliser les 1,8 milliard approuvés l'année dernière afin d'améliorer précisément la sécurité de ses missions. Les délais de réalisation s'échelonnent de décembre 2018 jusqu'à 2020.