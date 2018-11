Nouveau-Brunswick: Brian Gallant quitte la direction du Parti libéral

La Presse canadienne a appris de sources proches de M. Gallant que le leader libéral a l'intention de demeurer chef de l'opposition officielle jusqu'à ce que le parti se choisisse un nouveau chef, lors d'un congrès à la direction.

M. Gallant doit en faire officiellement l'annonce à l'Assemblée législative jeudi matin, à 11h. Il n'était pas disponible pour une entrevue mercredi.

Brian Gallant était devenu chef du Parti libéral en 2012, et il avait été élu premier ministre en 2014, à l'âge de 32 ans. Mais après un scrutin extrêmement serré, en septembre dernier, son gouvernement minoritaire a été renversé il y a deux semaines lors d'un vote de confiance sur le discours du Trône. Le chef progressiste-conservateur Blaine Higgs et son gouvernement minoritaire ont depuis prêté serment, la semaine dernière.

Donald Wright, politologue à l'Université du Nouveau-Brunswick, n'est pas surpris de la décision de M. Gallant. «Il a tout tenté. Il a essayé, sans succès, de regagner la confiance de la Chambre», explique le professeur.

«Je suis sûr qu'il a parlé à son caucus et à son parti. Je suis sûr qu'il a lu dans les feuilles de thé et compris que son avenir n'est pas dans le parti, et que le parti a intérêt à se trouver un nouveau chef pour le diriger lors des prochaines élections.»

Mettre de l'ordre dans le parti

Le professeur Wright croit que M. Gallant a probablement pris la meilleure décision dans l'intérêt du parti - et dans son propre intérêt. «Il a certainement examiné ses options et compris qu'il n'avait pas le soutien requis.»

«Je pense qu'il est sage, aussi, de demander un congrès à la direction du parti au plus tôt, croit par ailleurs M. Wright. Ce gouvernement (conservateur) pourrait survivre 18 mois, 24 mois, voire trois mois, alors le Parti libéral doit mettre de l'ordre dans ses affaires.»

Un certain nombre de noms ont circulé au cours de la dernière semaine pour remplacer M. Gallant : Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay ; le maire de Saint-Jean, Don Darling ; et Susan Holt, ancienne chef de la direction du Conseil d'entreprises du Nouveau-Brunswick, et candidate libérale malheureuse au scrutin provincial de septembre.

À son dernier jour au poste de premier ministre, M. Gallant déclarait à La Presse canadienne que s'il devait quitter son poste de chef libéral, il resterait néanmoins député de sa circonscription de Baie-de-Shédiac-Dieppe.

«J'estime que je peux être un chef de l'opposition efficace, disait-il la semaine dernière. Je pense vraiment que nous pourrions poursuivre sur notre lancée si jamais nous avions la possibilité de gouverner à nouveau.»

M. Gallant entretient par ailleurs des liens étroits avec plusieurs acteurs clés du Parti libéral du Canada, dont son ami Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, du Nord et du Commerce intérieur. Il assurait toutefois la semaine dernière qu'il n'avait pas l'intention de se lancer en politique fédérale, lors du scrutin général d'octobre prochain.