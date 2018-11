Alerte de neige pour Montréal et Québec

L'agence fédérale se dit incapable de prévoir dès maintenant les quantités qui pourraient tomber sur la zone.

«Une dépression en provenance du sud des États-Unis affectera le sud du Québec à compter de la nuit de jeudi à vendredi», indique le bulletin météorologique spécial. «La neige s'étendra par la suite graduellement vers le centre et l'est vendredi.»

«Des quantités significatives de neige pourraient tomber, en particulier le long des Appalaches, mais il y a encore beaucoup d'incertitude sur celles-ci», continue l'alerte. «L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines.»

À Montréal, ces précipitations pourraient s'accompagner d'un redoux. Environnement Canada prévoit que le mercure regrimpera à -1oC vendredi et 0oC samedi.