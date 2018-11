Une femme poussée devant un train à Calgary

Allan Hein a dit que sa mère Rozalia «Rose» Meichl ne se souvient pas grand-chose de l'attaque survenue jeudi après-midi sur un quai près du parc du Stampede, au centre-ville de Calgary. Elle aurait été poussée par-derrière sur les rails.

Le train a pu s'arrêter à temps, mais Mme Meichl a été grièvement blessée et emmenée à l'hôpital où on jugeait que sa vie était en danger.

Un suspect a été arrêté par un agent du service du transport en commun. Selon les enquêteurs, la victime avait été choisie au hasard et n'avait pas provoqué son agresseur.

M. Hein a raconté que sa mère et une amie revenaient à la maison après avoir assisté à des courses de chevaux. Elles étaient suivies et harcelées par une personne qui était clairement en état d'ébriété ou qui se droguait, dit-il. Sa mère lui a finalement dit de les laisser tranquilles.

Toutes deux pensaient que l'incident était clos, mais lorsqu'un train s'est approché du quai, l'amie a pu voir que Mme Meichl se faire «pousser à deux mains» sur les rails.