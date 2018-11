Retour à l'heure normale dans la nuit de samedi à dimanche

Nous revenons à l'heure normale de l'Est dans la nuit de samedi à dimanche.

Ainsi, à 2 h, il faudra reculer montres et horloges d'une heure.

La noirceur arrivera donc plus tôt en après-midi, et la clarté, plus tôt le matin.

Les titulaires de permis de bar, de restaurant, de club ainsi que les titulaires de permis de réunion bénéficieront dans la nuit de samedi à dimanche d'une heure additionnelle pour vendre ou servir des boissons alcoolisées puisqu'à 3 h, il sera dans les faits 2 h.

De plus, comme le veut la tradition, changement d'heure rime avec vérification des avertisseurs de fumée dans les résidences.

Il faut s'assurer de leur bon fonctionnement et remplacer les piles au besoin.

Dans plusieurs municipalités, des pompiers sillonneront les rues et sonneront aux portes pour sensibiliser la population.