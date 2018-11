Le Canada doit «mieux gérer» la fatigue des pilotes d'avion

« La réglementation canadienne actuelle ne fournit pas, en certaines circonstances, un repos suffisant aux pilotes de réserve, ce qui peut faire en sorte que ces pilotes volent en état de fatigue au moment où leur rythme circadien est à son plus bas », écrivent les enquêteurs du National Transportation Safety Board (NTSB) américain dans leur rapport.

Le gouvernement canadien semble lui aussi d'avis que sa réglementation sur la fatigue a besoin d'une mise à jour.

Dans un projet de règlement présenté à peine six jours avant l'événement de San Francisco, en juillet 2017, il explique que son règlement actuel « repose sur un modèle très élémentaire » et que le pays « doit modifier ses règlements de manière à se conformer aux normes de l'OACI et à tenir compte des principes scientifiques sur la fatigue ».

Or c'est justement un manquement envers la science qui est le principal reproche de la Coalition pour un ciel plus sûr, un regroupement syndical qui affirme représenter 9000 pilotes canadiens, envers la proposition de 2017.

« Ils sont complètement à côté de la track », affirme le commandant Daniel Cadieux, président du comité de la Sécurité de vol à l'Association des pilotes d'Air Canada.

« Ils suivent seulement une partie de la science. Ils limitent le temps de vol à 10 h 30 min la nuit, alors que la NASA dit 8 h 30 min et que les États-Unis ont été encore plus stricts, à 8 h. »

En ce qui a trait aux pilotes qui sont « en réserve », ou sur appel, la loi canadienne ne leur garantit qu'une période de repos de 8 heures par période de 24 heures, contre 10 heures au sud de la frontière.

« Le Canada est dans les pays les plus permissifs, sinon le plus permissif pour les heures de vol, estime M. Cadieux. Avec l'Inde et le Bangladesh, nous sommes les trois seuls pays qui permettent plus de 112 heures de vol par mois. C'est 118 pour le Canada. Les deux autres sont quand même plus restrictifs, ce serait difficile concrètement de se rendre là. »

Transports Canada a mené des consultations à la suite de la publication du projet de règlement de juillet 2017. Une nouvelle version devrait éventuellement être proposée, mais aucun échéancier n'a été communiqué.

Par courriel, une porte-parole de Transports Canada a indiqué que la nouvelle réglementation « sera harmonisée avec celles des États-Unis et de l'Europe ainsi qu'avec les normes internationales ».