La SQDC s'accorde un «sans-faute» malgré les pénuries

Problèmes d'approvisionnement pancanadiens

La SQDC dit que les six fournisseurs de cannabis avec lesquels elle a conclu des ententes ont honoré seulement 40 % des commandes qu'elle a passées auprès d'eux. Certains bons de commande avaient pourtant été envoyés dès le mois d'avril. « Nous faisons face à un problème d'approvisionnement, qu'on retrouve actuellement dans toutes les provinces canadiennes, peu importe le modèle de vente. Nous, au Québec, on le savait que l'offre des producteurs ne serait pas à la hauteur. C'était écrit dans le ciel », affirme M. Bergeron, qui a remplacé le PDG Alain Brunet la semaine dernière. Selon lui, même si certaines usines sont prêtes à augmenter leurs récoltes, la capacité de production autorisée par Santé Canada est loin d'être encore suffisante pour alimenter le marché. « Santé Canada fait une bonne job pour accréditer les producteurs, c'est un produit qui n'est pas sans conséquence, et on ne veut pas qu'ils escamotent le processus, mais s'ils le font plus vite, ce sera tant mieux. »

« Ils ne sont pas de mauvaise foi »

Sans donner de détails, pour préserver la confidentialité des contrats, le nouveau patron de la SQDC reconnaît que des clauses particulières pourraient être utilisées pour forcer les producteurs à respecter leurs engagements. « On va éventuellement commencer à sévir, mais je ne vais pas sortir le fouet après deux semaines. Ça ne donnerait rien à ce moment-ci : les producteurs n'ont pas de stocks, ils ne sont pas de mauvaise foi », assure M. Bergeron.

Pas d'amélioration avant six mois

Le nouveau patron de la SQDC, qui a été au coeur des négociations avec les fournisseurs, souligne que plusieurs serres qu'il a visitées étaient encore en construction en août dernier. « Mon impression, c'est que les producteurs ont dû puiser dans leurs inventaires pour arriver à livrer la marchandise, et je pense que ça va se détériorer encore un peu », admet-il.

« Après un premier trimestre, on va déjà être ailleurs, mais ça va prendre un bon six mois avant que ça se règle. »

- Jean-François Bergeron, patron de la SQDC

Il estime malgré tout que la SQDC a une position privilégiée dans le marché. « On est le deuxième plus gros acheteur [après l'Ontario]. Les producteurs en sont très conscients. Quand je lève la main, c'est sûr que si les producteurs ont des capacités, j'ai de la traction », dit-il.

« C'est un sans-faute »

Jean-François Bergeron soutient que les prévisions de vente sur lesquelles la SQDC s'appuyait se sont révélées justes. « On s'était dit que ce serait 30 % des ventes sur le web et 70 % en succursale, et c'est ce qu'on a depuis le début. On avait prédit 1000 commandes par jour dans chacune des 12 succursales, et 4000 commandes par jour sur le web. On était rendus exactement là ce week-end. Nos succursales marchent, le web n'a pas manqué. À part quelques petits glitchs à gauche et à droite, pour une start-up de cette envergure, c'est un sans-faute », dit-il.

85 $ par panier d'achat moyen

Selon la SQDC, les ruptures de stock n'ont pas nécessairement eu un impact important sur les chiffres de vente. Le roulement des stocks a fait en sorte que les clients ont toujours pu se rabattre sur d'autres produits. « Au départ, on pensait que ce seraient les produits les moins chers qui sortiraient, et ce n'est pas le cas. Le panier moyen des premières journées est autour de 85 $ », note M. Bergeron.

« Les huiles et les atomiseurs sont plus populaires qu'on pensait, et ces produits peuvent se vendre jusqu'à 110 $. »

- Jean-François Bergeron

Les données de vente ne permettent pas de prendre beaucoup de recul, reconnaît-il, mais les produits les plus vendus tendent à être ceux qui affichent le plus haut taux de THC, la molécule euphorisante du cannabis, note M. Bergeron.

Place aux microproducteurs québécois

La SQDC affirme qu'elle lancera bientôt un nouvel appel d'offres à la suite duquel elle pourrait recruter de nouveaux fournisseurs. « On veut faire rentrer des producteurs québécois, des microproducteurs qui vont par exemple alimenter une seule succursale dans leur région », explique M. Bergeron.

Des problèmes avec le poids des produits ?

La SQDC assure par ailleurs avoir pris très au sérieux les plaintes de plusieurs acheteurs qui disent avoir reçu des produits au poids inférieur à ce qui était promis. « J'ai un chimiste qui a été dégagé, et on s'est mis à faire de l'échantillonnage. Après vérification, il n'y a aucun produit qui est inférieur aux normes tolérées par Santé Canada », soutient M. Bergeron. Dans les pires cas, les produits avaient un poids inférieur d'environ 5 % à ce qui était annoncé. « La loi autorise ces écarts de plus ou moins 5 % sur les sacs de chips et les sacs de patates. Mais nous avons quand même communiqué avec nos fournisseurs pour leur demander de mettre leurs montants plus élevés pour s'assurer qu'ils soient dans le haut de la fourchette », indique-t-il.